Prinz Charles "unglaublich traurig" wegen Enkelin Lilibet

Lilibet Diana, die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, ist am 4. Juni zur Welt gekommen. Die britische Königsfamilie konnte den jüngsten Familienzuwachs bisher noch nicht persönlich willkommenheißen, was vor allem Prinz Charles zutiefst bedauern soll.

Prinz Charles möchte Lilibet endlich kennenlernen

Da die Sussexes zusammen mit ihren Kindern in den USA leben und seit Lilibets Geburt noch nicht gemeinsam nach Großbritannien gereist sind, konnte Charles seine Enkelin noch nicht in die Arme schließen. Spannungen zwischen den Sussexes und dem rest der britischen Königsfamilie dürften wohl ein Mitgrund dafür sein, warum sich Meghan und Harry in England rar machen.

Prinz Charles scheint die Situation mehr zu belasten, als man vielleicht meinen mag. Einem Insider zufolge würde der 72-Jährige sich sehnlichst wünschen, seine Enkelin Lilibet endlich kennenzulernen. Wie Us Weekly berichtet, soll er "unglaublich traurig" darüber sein, dass noch kein persönliches Treffen zustande kam.