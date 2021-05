Cambridge-Kinder bevorzugt? Charles soll Archie nur zwei Mal gesehen haben

In der TV-Dokumentation, die 2018 anlässlich Prinz Charles‘ 70. Geburtstag auf BBC gesendet wurde, hatte aber auch William Kritik an seinem Vater geäußert. Tatsächlich wünschte sich William laut eigenen Angaben mehr "Familienzeit" mit seinem Vater. "Ich wünschte, er würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen", sagte William über den vielbeschäftigten Thronfolger.

Jetzt, da sein Vater älter werde, würde er sich vermehrt Gedanken über dessen Gesundheit machen. "Mehr Zeit mit ihm zu Hause zu verbringen wäre wunderbar", so William in der Doku. "Weil wenn er da ist, ist er ein hervorragender Opa. Aber wir brauchen so viel Zeit mit ihm wie nur möglich."