"Zutiefst verletzend": Darum bleibt Philips Testament 90 Jahre unter Verschluss

Prinz Philip, der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II., ist am 9. April dieses Jahres im Alter von 99 Jahren verstorben, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Der Prinzgemahl wurde im Beisein seiner Familie in der St George’s Chapel in Windsor beigesetzt. Was genau er in seinem Testament angeordnet hat, wird man aber erst in 90 Jahren erfahren. Dies wurde vom Obersten Gericht nun so entschieden.