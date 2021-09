Bruder von Herzogin Kate hat geheiratet: Alle Details zur Middleton-Hochzeit

Auch die gemeinsame Hundeschar dürfte sich im neuen Zuhause wohlfühlen, wie auf einem privaten Schnappschuss auf Instagram zu sehen ist. Offenbar war der Umzug aber auch mit viel Arbeit verbunden: "Ich denke, der Kauf eines Hauses gehört zu den stressigsten Erfahrungen in meinem Leben", schrieb Middleton zu seinen Bildern. "Es liegen ein paar hektische Monate hinter uns, um in unser neues Zuhause einzuziehen und wir könnten nicht glücklicher sein. Wir leben uns gerade in unserem Leben auf dem Land ein."

Bereits im März machte er die Umzugspläne öffentlich. Im Telegraph schrieb Middleton: "Wir zählen die Tage, bis wir die Schlüssel für unser neues Heim bekommen und mit unseren Habseligkeiten, die seit fast einem Jahr eingelagert sind, wieder vereint werden können. Wir sind Landbewohner und lieben es, lange Spaziergänge zu machen, aber einer der Hauptgründe, warum wir auf dem Land leben wollten, waren unsere sechs Hunde."