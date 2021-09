Rührendes Foto im Hintergrund: Prinz William gibt Einblick in sein "Homeoffice"

Vor einem Jahr hat der britische Prinz William einen mit insgesamt 50 Millionen Pfund dotierten "Earthshot"-Preis ins Leben gerufen, um Lösungen für die weltweit größten Umweltprobleme zu finden. Jedes Jahr sollen fünf Auszeichnungen in Höhe von je einer Million Pfund (etwa 1,1 Millionen Euro) vergeben werden - und das ein Jahrzehnt lang. Somit sollen mindestens 50 Lösungen bis 2030 zusammenkommen. "Die nächsten zehn Jahre sind eine kritische Dekade für den Wandel", sagte der 39-jährige Royal in einem Film zum Preis. Ein bisschen tritt er damit in die Fußstapfen seines Vaters, Prinz Charles, der ein Umweltschützer und Ökobauer ist. Auf Instagram veröffentlichte William am Freitag einen kurzen Clip um sein bald erscheinendes zugehöriges Buch "Earthshot: How to Save our Planet" anzukündigen - an einer Schreibmaschine sitzend. Dabei gibt er einen kleinen Einblick in sein "Homeoffice" - die Kommode im Hintergrund ziert ein gemeinsames Foto seines Sohnes Prinz George und des verstorbenen Prinz Philip.