Queen Elizabeths wilder Kommentar, nachdem sie Prinz William zum ersten Mal gesehen hat

Lilibet Diana wurde nach Queen Elizabeth II., die in der Familie Lilibet genannt wird, sowie Harrys 1997 tödlich verunglückter Mutter Prinzessin Diana benannt. Die Namenswahl war von manchen als Friedensangebot Richtung London gedeutet worden.

Auch die Monarchin wartet noch auf das Kennenlernen ihres jüngsten Urenkerls. Eine andere Geburt soll sie dabei einst zum Scherzen animiert haben - nämlich jene ihres Enkels William. Der ältere Sohn von Prinz Charles und Diana kam am 21. Juni 1982 zur Welt. Laut der britischen Zeitung Daily Express klang Charles in einem Schreiben an seine Cousine Patricia Mountbatten zwar wie viele frischgebackene Väter. "Die Ankunft unseres kleinen Sohnes war eine erstaunliche Erfahrung und eine, die mir mehr bedeutete, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ich war in den Geburtsprozess eingebunden und wurde belohnt, indem ich ein kleines Wesen sah, das uns gehörte, obwohl es auch allen anderen zu gehören schien", wird er in dem Artikel unter Berufung auf Adelsexpertin Camilla Tominey zitiert. Seine Mutter, die Königin, habe auf Baby William hingegen äußerst unerwartet reagiert. Über ihren Enkel soll sie gesagt haben: "Gott sei Dank hat er nicht die Ohren seines Vater."