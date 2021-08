Sorge um Queen: William und Kate planen drastischen Schritt

In Frage käme für William und Kate unter anderem Fort Belvedere, ein denkmalgeschütztes Haus mit Turm am südlichen Ende des Windsor Great Park, wo König Edward VIII. – der Onkel der Königin – 1936 seine Abdankungspapiere unterzeichnete. Das Anwesen gehört zum "Crown Estate", befindet sich demnach im Besitz der Krone, wurde zuletzt aber an die Familie Weston verpachtet, die mit den Royals eng befreundet ist.

William und Kate wohnen derzeit im Apartment 1A im Kensington Palast. Viel Zeit verbringen sie auch auf ihrem Landsitz Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk.