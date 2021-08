Gar nicht königlich: Das geheime Hobby von Herzogin Kate

Privat sollen Prinz William und Herzogin Kate ja ziemlich umgängliche Leute sein. Bei ihnen zu Hause gehe es jedenfalls "sehr entspannt" zu, plauderte ein Freund des Herzogpaares im vergangenen Jahr gegenüber People aus. Vor allem Catherines bürgerliche Erziehung im Dorf Bucklebury würde sich in ihrem Verhalten wiederspiegeln, so der Royal-Insider. Was wohl auch erklärt, wieso Williams Ehefrau in ihrer Freizeit auch auf recht bodenständige Hobbys steht.

Herzogin Kate ist in ihrer Freizeit gar nicht "posh"

So bäckt Kate die Geburtstagskuchen für ihre Kinder traditionell immer selbst, wie die 39-Jährige einmal verriet. Dabei bleibe sie nicht selten bis Mitternacht auf, wenn sie in der Küche werkelt, um ihre Sprösslinge mit selbstgebackenem Kuchen zu überraschen.