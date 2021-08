Charles Miene verheißt nichts gutes: Krisensitzung auf Balmoral zu viel für Queen?

Der Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein in den USA zieht das britische Königshaus mit Macht ins Rampenlicht. Prinz Andrew habe sie als Minderjährige missbraucht, behauptet die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre - und hat in New York nun Klage gegen den mittleren Sohn von Queen Elizabeth II. eingereicht. Nun steht bei den britischen Royals offenbar eine dringende Krisensitzung an: Nachdem Andrew bereits Berichten zufolge zu seiner Mutter nach Schottland gereist ist, wurden nun auch Charles und Camilla gesichtet, wie sie mit dem Auto unterwegs nach Schloss Balmoral waren.

Charles mit ernster Mienen unterwegs nach Balmoral

Die Miene des Thronfolgers verhieß nichts gutes auf Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden. Auch seine Frau, die Herzogin von Cornwall, hat schon fröhlicher dreingesehen.

Was genau besprochen wird, ist unbekannt. Die britische Times hatte aber schon vor einigen Tagen berichtet, dass die jüngsten Schlagzeilen um Prinz Andrew Konsequenzen haben werden. Der Herzog von York hatte seine royalen Pflichten bereits 2019 aufgegeben und zeigt sich seitdem kaum noch in der Öffentlichkeit. Charles soll nun eingesehen haben, dass es für seinen Bruder keinen Weg mehr zurück auf die königliche Bühne geben kann. Die Klage gegen Andrew soll er hinter Palastmauern als "unlösbares Problem" bezeichnet haben.