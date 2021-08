Nach Affären-Gerüchten: Barbra Streisand packt über Verhältnis zu Prinz Charles aus

Außerdem erzählte die Schauspielerin, dass sie mit dem Prinzen einst gemeinsame Zeit in dessen privater Residenz Highgrove House in Gloucestershire zu verbringen pflegte.

"Es war so süß. Ich drehte für Warner Brothers und er bat um ein Treffen", begann der zehnfache Grammy-Gewinner. Sie hätten zunächst gemeinsam Tee getrunken. Später hätten sich die beiden heimlich auf Charles' Anwesen getroffen. Über Intimitäten berichtete Streisand allerdings nicht. "Aber wir wurden Freunde und ich liebte es, Zeit in Highgrove zu verbringen und einige Zeit mit ihm zu verbringen."

Charles: Affäre mit Barbra Streisand?

Prinz Charles sagte über die Leinwandikone einmal, sie sei "mein einziges Pin-up" gewesen. In der Vergangenheit wurde behauptet, er und Streisand seien einander während einer Reise des Prinzen in die USA im November 1994 näher gekommen. Damals war er bereits seit zwei Jahren von Diana getrennt, aber bereits (wieder) mit seiner Jugendliebe Camilla Parker Bowles liiert. Quellen, die in der Biografie "Barbra - The Way She Is" zitiert werden, sagen, dass Charles neun Monate später ein privates Dinner-Date mit der Sängerin gehabt haben soll, bei dem sie "sehr liebevoll zueinander" zu sein schienen.