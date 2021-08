Obamas: Freundschaft mit Sussexes wegen William und Kate gekündigt?

Barack Obama hat am Wochenende seinen 60er gefeiert. Aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante wurde die Feier schließlich in kleinerem Rahmen abgehalten als ursprünglich geplant. Obama feierte nur Familienmitgliedern und engen Freunden. Promis waren dennoch zahlreiche zu Gast. Dass Meghan und ihr Mann Prinz Harry offenbar nicht zum engen Kreis - und den Partygästen - der Obamas zählten, sorgte bei einigen Medien umgehend für Spekulationen.

Obamas den Cambridges zuliebe von Meghan und Harry distanziert?

So spekulierte Adels-Expertin Camilla Tominey laut der Zeitung Daily Express unter anderem, dass ein Mitgrund für die offenbar fehlende Geburtstags-Einladung das große TV-Interview sein könnte, das Harry und Meghan im März der US-Talkshowlegende Oprah Winfrey gaben. Schließlich stehe für die Obamas "die Familie immer an erster Stelle". Meghan und Harry waren im vergangenen Jahr als ranghohe Royals zurückgetreten und haben im Interview schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben, ihr mangelnde Unterstützung vorgeworfen und sie rassistischer Gedankenspiele bezichtigt. Wirklich schlüssig erscheint Tomineys Theorie nicht: Immerhin hatte Michelle Obama Meghan nach dem Oprah-Interview noch öffentlich unterstützt. Sie bete um "Vergebung und Heilung" für die Königs-Familie, "damit sie dies als lehrreichen Moment für uns alle nutzen können", so Obama. Meghans Erfahrungen seien "keine völlige Überraschung", hatte die ehemalige First Lady im Interview mit dem Sender US-Sender NBC gesagt.