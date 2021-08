Herzogin Kate glattgebügelt: Hilft sie etwa doch mit Botox nach?

Eigentlich hieß es über Herzogin Kate immer wieder, sie würde in Sachen Anti-Ageing eher auf natürliche Inhaltsstoffe setzen. So ganz wird man den Eindruck nicht los, als würde die Ehefrau von Prinz William inzwischen doch mit etwas Botox nachhelfen.

Herzogin Kate: Verwendet sie doch ein wenig Botox?

So wirkte die Stirn der dreifachen Mama bei ihrem Auftritt im Wimbledon am 11. Juli wesentlich glatter als früher. Vor allem, wenn Kate lachte, schien ihre Stirn nicht mehr so viel Beweglichkeit zu erlauben wie es noch vor einigen Jahren der Fall war.