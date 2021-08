Nach Sorge um Queen: Andrew und Fergie besuchen sie gemeinsam

Wie die britische Zeitung Daily Express unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, darf sich die Queen in ihrer Urlaubsresidenz heuer auch über Besuch von Sohn Prinz Andrew und seiner Exfrau Sarah "Fergie" Ferguson freuen. Laut Adelsexpertin Camilla Tominey sollen Elizabeth und Fergie ein gutes Verhältnis zueinander haben: "Insider des Palastes sagen, die 95-jährige Monarchin habe immer die Art und Weise bewundert, wie die Herzogin (Fergie) nicht nur eine gute Mutter für Beatrice und Eugenie war, sondern vor allem auch eine so unerschütterliche Unterstützung ihres 'Lieblingssohns'", schrieb sie kürzlich in The Telegraph.

Auch im Urlaub hören die Pflichten der britischen Monarchin jedenfalls nicht auf: Der Nachrichtenagentur PA zufolge erhält die Queen jeden Tag Gesetzesdokumente, aktuelle Informationen und andere wichtige Unterlagen zur Ansicht, die ihr in roten Boxen von Kurieren zugestellt werden.