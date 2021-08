James Middleton und Verlobte Alizée verkünden aufregende Neuigkeiten

James Middleton gilt als großer Naturliebhaber. Die logische Konsequenz? Ein Haus am Land musste her. Ihr Traumanwesen haben haben der Bruder von Herzogin Kate und seine Verlobte Alizée Thevenet inzwischen gefunden, wie er auf Instagram, wo er eine Reihe an privaten Fotos veröffentlichte, verriet.