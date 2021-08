"Offene Gespräche" könnten verhindern, dass Prinz George bald von seiner Familie getrennt wird

In Ludgrove könnte George jedenfalls unterrichtet werden, bis er 13 Jahre alt ist. William und Harry sollen ihre Zeit im prestigeträchtigen Bubeninternat geliebt haben, bevor sie ihre Ausbildung im Elite-College Eton in Windsor begannen. Ihre Mutter, die verstorbene Prinzessin Diana, soll dabei bemüht gewesen sein, jedes Gefühl von Heimweh abzuwehren. Sie soll ihre Söhne in Ludgrove häufig besucht haben. Prinz Charles hatte seine eigene Internatszeit übrigens einst als einsame und unglückliche Zeit empfunden. Er hatte - wie sein verstorbener Vater Prinz Philip - die Cheam School in Hampshire besucht. Der britische Royals-Experte Dermot Morrah behauptete einst, Charles habe Cheam gar einmal als "Elend" bezeichnet.

Prinz George Alexander Louis of Cambridge - so Georges vollständiger Name - hat gute Chancen, einmal König von Großbritannien zu werden. Nach Opa Prinz Charles und Vater Prinz William ist er der dritte in der Thronfolge.