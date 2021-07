Britisches Königshaus: Sorge um Queen Elizabeth

Es war kein einfaches Jahr für die britische Königin. Das skandalträchtige Oprah-Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat hohe Wellen geschlagen und das britische Königshaus in Erklärungsnot gebracht. Die Sussexes hatten der "Firma" unter anderem mangelnde Unterstützung und Rassismus vorgeworfen. Am 9. April starb Elizabeths Ehemann, Prinz Philip, der ihr seit ihrer Hochzeit im Jahr 1947 eine wichtige Stütze gewesen ist. Nun sorgt einmal mehr ihr Enkel Harry für Wirbel. Er will im kommenden Jahr seine Memoiren veröffentlichen, von denen schon jetzt angenommen wird, dass die Königsfamilie darin nicht gut wegkommen wird. Er selbst gab bekannt, in seinem Buch die "Höhen und Tiefen" seines Lebens zu schildern. Obendrein untersucht der Palast derzeit auch noch Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan, die ehemalige Angestellte gegen die Ex-Schauspielerin erheben. Kurz: Turbulente Zeiten für die 95-Jährige Monarchin, die nächstes Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert.

"Müde und trauernde" Queen sucht auf Schloss Balmoral Zuflucht

Sie benötige dringend eine Pause, dringen besorgte Stimmen aus dem Palast an die Öffentlichkeit. Nachdem die Nachricht über Harrys geplantes Buch - von dem die Queen selbst erst vor Kurzem erfahren hat - hat sich die Monarchin nun auf Schloss Balmoral in Schottland zurückgezogen. Sie trauere nach wie vor um ihren Ehemann, zitiert The Sun eine Quelle. Zudem sei sie "unglaublich müde." Die Queen hoffe, in Schottland dem Stress zu entkommen.

"Sie konnte es kaum erwarten, wegzukommen", heißt es über die sonst so fleißige Königin. "Sie trauert immer noch sehr und wollte nach Balmoral, um den Dingen zu entkommen. Außerdem ist sie unglaublich müde", behauptet ein Insider. "Die Ankündigung von Harrys Buch und die neuen Behauptungen, dass er vier Bücher veröffentlichen könnte, sind das Letzte, was sie gebraucht hat".