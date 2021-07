Hochzeit mit Charles vor 40 Jahren: Missgeschick zerstörte Dianas größten Moment

Vor 40 Jahren fand in Großbritannien eine der wohl medienwirksamsten Hochzeiten aller Zeiten statt: Am 29. Juli 1981 heiratete der britische Thronfolger, Prinz Charles, seine Verlobte Diana. Die Hochzeit fand in der Londoner St Paul's Chathedral statt. 3500 Menschen waren damals in der Kathedrale anwesend. Die Fernsehübertragung des royalen Jaworts erreichte mit weltweit damals mehr als 750 Millionen Zuschauern Rekordeinschaltquoten.

Lady Diana passierte Sekunden vor Jawort ein Missgeschick

Was nicht viele wissen: So strahlend sich Lady Diana sich bei ihrer Hochzeit präsentierte, ein Malheur hätte um ein Haar den wohl bis dahin wichtigsten Moment ihres Lebens ruiniert. Nur eine Handvoll Menschen wissen laut dem britischen Hello!.-Magazin, dass der Princess of Wales bei ihrem Jawort mit Charles ein Mode-Malheur passierte, durch den die Hochzeit Gefahr lief, zu zum Tuschelthema unter Modekritikern zu werden.

Während sie in ihrem von David und Elizabeth Emanuel entworfenen Brautkleid makellos aussah, hätte Diana nur wenige Augenblicke vor der Trauung beinahe ihren großen Hochzeitsauftritt ruiniert. Nur Sekunden bevor sie den Gang entlangschritt, versuchte sie noch, einen letzten Spritzer ihres Lieblingsparfums Quelques Fleurs aufzutragen. Der Deckel des Parfüms war jedoch locker, und während Publikum ungeduldig auf ihr Erscheinen wartete, kippte die zukünftige Braut versehentlich die gesamte Flasche auf die Vorderseite ihres Kleides.