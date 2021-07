Prinz Charles schon wieder von Harry vor den Kopf gestoßen

Prinz Harry will im kommenden Jahr ein Buch mit seinen Memoiren veröffentlichen, von denen angenommen wird, dass darin weitere für die britische Königsfamilie unangenehme Details ans Tageslicht kommen könnten. "Prinz Harry wird sein Leben in der Öffentlichkeit von seiner Kindheit bis heute beschreiben, einschließlich seines Engagements für den Dienst, der militärischen Pflicht, die ihn zweimal an die Front in Afghanistan führte, und der Freude, die er als Ehemann und Vater gefunden hat", verkündete der New Yorker Verlag Penguin Random House. Harry erklärte unter anderem, "die Höhen und Tiefen, die Fehler, die gelernten Lektionen" schildern zu wollen.

Königshaus soll "not amused" über Harrys Memoiren sein

Palastinsidern zufolge soll die britische Königsfamilie alles andere als begeistert über Harrys Buch-Deal sein. Unter anderem weil angenommen wird, dass auch seine Ehefrau Meghan Einfluss auf den Inhalt der Memoiren haben könnte und weitere prekäre Informationen bekannt werden könnten, die das Königshaus lieber unter Verschluss gehalten hätte. Palastinsider sollen daran zweifeln, dass sich Harry in seinen Memoiren bereitwillig eigene Fehler eingestehen werde. Er habe die letzten Jahre damit verbracht, "alle außer sich selbst und seiner Frau" für den katastrophalen Zusammenbruch der Beziehungen zu seiner Familie verantwortlich zu machen, wird dem Herzog von Sussex vorgeworfen.

Harry hatte bereits in diesem Jahr damit begonnen, überraschend offen und kritisch über seine Familie im britischen Königshaus zu sprechen. Gemeinsam mit Meghan gab er ein aufsehenerregendes Interview im US-Fernsehen, in dem das Paar der Königsfamilie Rassismus und mangelnde Unterstützung und rassistische Untertöne vorwarf. Außerdem warf Harry seinem Vater Prinz Charles vor, das eigene Leiden auf seine Kinder übertragen zu haben. Seinen Umzug mit Meghan nach Kalifornien bezeichnete er als Ausbruch aus einem Kreislauf von "Schmerz und Leiden".