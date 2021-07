Royals haben Grund zu zittern: Worum es in Harrys Memoiren gehen wird

Prinz Harry will im kommenden Jahr ein Buch mit seinen Memoiren veröffentlichen. Der mittlerweile mit seiner Frau Meghan und zwei gemeinsamen Kindern in den USA lebende britische Prinz werde darin erstmals über sein Leben und die ihn prägenden Ereignisse schreiben, teilte der Verlag Penguin Random House in New York am Montag mit. "Ich schreibe das nicht als Prinz, sondern als der Mann, der ich geworden bin", erklärte der britische Royal außerdem in einer Mitteilung.

Harry will "Höhen und Tiefen" schildern

"In den intimen und von Herzen kommenden Memoiren einer der faszinierendsten und einflussreichsten globalen Persönlichkeiten unserer Zeit, wird Prinz Harry zum allerersten Mal den endgültigen Bericht über die Erfahrungen, Abenteuer, Verluste und Lebenslektionen teilen, die ihn geprägt haben, abgeben. Prinz Harry wird sein Leben in der Öffentlichkeit von seiner Kindheit bis heute beschreiben, einschließlich seines Engagements für den Dienst, der militärischen Pflicht, die ihn zweimal an die Front in Afghanistan führte, und der Freude, die er als Ehemann und Vater gefunden hat", verkündet der Verlag.

Das Buch werde den Lesern zeigen, "dass hinter allem, was sie zu wissen glauben, ein inspirierende, mutige und erhebende menschliche Geschichte steckt."

Harry selbst kündigte an, "die Höhen und Tiefen, die Fehler, die gelernten Lektionen" zu schildern. Er hofft, mit dem Erzählen seiner Lebensgeschichte, dazu beizutragen, "zu zeigen, dass wir, egal woher wir kommen, mehr gemeinsam haben, als wir denken."