Herzogin Kates unerwarteter Beruf auf Geburtsturkunde enthüllt

Kate Middleton, die ein vierjähriges Kunstgeschichtestudium absolviert und nach der Uni vorübergehend als Assistenz-Einkäuferin im Bereich Accessoires für das britische Modelabel Jigsaw gearbeitet hat, ist seit ihrer Hochzeit mit Prinz William als "Herzogin von Cambridge".

Ihre vollständige Anrede lautet "Ihre königliche Hoheit Catherine Elizabeth, Duchess of Cambridge, Countess of Strathearn, Baroness Carrickfergus". Eine gebräuchliche Kurzform dieser Anrede lautet "Her Royal Highness The Duchess of Cambridge" - also Herzogin von Cambridge. Prinzessin Catherine ist protokollarisch eigentlich nicht richtig, da in Großbritannien nur jemand Prinzessin sein kann, der in das Königshaus hineingeboren wurde oder diesen Titel aus besonderem Grund verliehen bekam.