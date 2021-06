Dianas 60. Geburststag: Herzogin Kate von Gästeliste ausgeschlossen

Knapp eine Woche vor der Enthüllung einer neuen Statue für seine Mutter Prinzessin Diana ist Prinz Harry (36) in Großbritannien eingetroffen. Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) sei sicher in seiner britischen Residenz Frogmore Cottage auf Schloss Windsor angekommen, sagte seine Sprecherin am Freitag. Dort werde er nun seine vorgeschriebene Corona-Quarantäne verbringen.

Kate von Enthüllung der Diana-Staute ausgeschlossen?

Herzogin Kate werde bei dem mit Spannung erwarteten Termin voraussichtlich nicht dabei sein, wie die Daily Mail berichtet. Die Herzogin von Cambridge werde möglicherweise nicht an der Seite ihres Ehemanns Prinz William sein, wenn er und sein Bruder Harry die Statue ihrer verstorbenen Mutter Diana im Garten des Kensington Palastes enthüllen, gab der Kensington Palace gestern Abend indierekt bekannt.