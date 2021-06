Warum Herzogin Kate Prinz Harrys Tochter Lilibet nicht sehen darf

Organisatorische Probleme

Auch ein erstes virtuelles Treffen soll noch ausstehen, wie Daily Express schreibt. Der Grund soll ein praktischer sein: "Nur weil sie noch nicht videotelefoniert haben, heißt das nicht, dass sie sich nicht am Telefon unterhalten hätten. Es ist stressig, wenn ein Baby zur Welt kommt und es gibt viel Chaos (...)", zitiert die britische Zeitung die Publizistin Roberta Fiorito. Mit den anhaltenden Familienstreitigkeiten habe Kates ausstehendes Kennenlernen mit ihrer Nichte "Lili" also nichts zutun.

Lilibet Diana - benannt nach Queen Elizabeth II., die in der Familie Lilibet genannt wird, sowie Harrys 1997 tödlich verunglückter Mutter Prinzessin Diana - wurde am 4. Juni in Kalifornien geboren. Dort leben Harry und Meghan, seitdem sie vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben und dem Königshaus den Rücken gekehrt haben. Wegen Rassismusvorwürfen des Paares gegen den Palast und scharfer Kritik herrscht schlechte Stimmung innerhalb der Familie.