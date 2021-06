Aufgeflogen: Queen versteckt bei Johnson-Audienz Foto von Meghan und Harry

Bloßer Zufall? Oder will sich die Königin damit gar von ihrem Enkel Harry und dessen Ehefrau Meghan distanzieren, nachdem diese dem Palast den Rücken gekehrt und in einer Reihe an Interviews Vorwürfe gegenüber dem Königshaus erhoben haben? Auffällig ist die Anordnung vor allem, da bekannt ist, dass die Königin unter anderem bei ihrer Weihnachtsansprache immer Bilder von jenen Familienmitgliedern präsentiert, die besonders hoch in ihrer Gunst stehen.

Zu ihrer Verteidigung sollte jedoch erwähnt werden, dass auch andere Familienfotos hinter dem Blumenstrauß versteckt sind. So ist aufmerksamen Beobachtern zufolge ganz links ein Foto von Prinzessin Anne und ihrem Mann Timothy Laurence zu erkennen - mit denen die Queen ja bekanntlich nicht im Clinch liegt.