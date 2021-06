Herzogin Meghan meldet sich zum ersten Mal nach Geburt zu Wort

Am vierten Juni hat Herzogin Meghan ihr zweites Kind, Tochter Lilibet Diana, zur Welt gebracht. Nun hat sich Prinz Harrys Ehefrau zum ersten Mal seit dem freudigen Ereignis zu Wort gemeldet. Auf der Homepage ihrer Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" hat sich die engagierte Zweifach-Mama zu ihrem Kinderbuch "The Bench" geäußert, nachdem es ein Bestseller der New York Times geworden war.

Herzogin Meghan bedankt sich bei ihren Lesern

"Während dieses Gedicht als Liebesbrief an meinen Mann und meinen Sohn begann, ermutigt es mich zu sehen, dass seine universellen Themen der Liebe, Repräsentation und Inklusion bei den Gemeinschaften überall Anklang finden" schrieb Meghan, an ihre Leserschaft adressiert. "In vielerlei Hinsicht beginnt das Streben nach einer mitfühlenderen und gerechteren Welt mit diesen Grundwerten."