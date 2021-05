Herzogin Meghan: Stimmen Gerüchte um sündhaft teure Baby-Party?

Ob Meghan auch vor der Geburt ihrer Tochter eine Baby-Party ausrichten werde, darüber kursieren unterschiedliche Berichte. So verbreitet das Magazin Women's Day das Gerücht, dass die Sussexes vorhätten, eine extravagante Babyparty zu veranstalten. Über Meghans Party-Pläne heißt es: "Sie ist so glücklich, dass sie zu ihren Wurzeln in LA zurückkehren kann, anstatt sich an stickige Palastregeln zu halten."

Glaubt man einem Bericht, sollen die Kosten für die angeblich geplante Feier jene für Archies Babyshower sogar noch weit übertreffen. Eine Million Dollar könnte die vermeintliche Feier kosten, so das Klatschblatt, dass schon jetzt Kritik an Meghan übt und behauptet, sie habe "nicht aus ihren Fehlern" gelernt.