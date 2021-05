"Sie hat die Royals jahrelang gestalkt", unterstellt ein User der Herzogin sogar.

Andere weisen jedoch darauf hin, dass das Posieren mit einem Bild von Kate Middleton nicht unbedingt bedeute, dass Meghan Markle königlich von Harrys Familie besessen war. "Kate war zufällig auf diesem Cover", spekuliert unter anderem ein Nutzer.

Es sind nicht die einzigen vermeintlichen Ungereimtheiten, die das brisante Oprah-Interview aufzuwerfen scheint. So hatte unter anderem Meghans und Harrys Behauptung, sie hätten drei Tage vor ihrer offiziellen Hochzeit still und heimlich Hochzeitsschwüre ausgetauscht, für Schlagzeilen gesorgt, als der Erzbischof von Canterbury in einem Interview klarstellte, es habe sich lediglich um ein "informelles Treffen" mit dem Brautpaar in spe gehandelt.