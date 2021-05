Prinz Charles' eindeutige Reaktion auf Harrys neueste Vorwürfe

Der Prinz betonte außerdem, er wolle bei der Erziehung von Archie und dessen Schwester, die er und Ehefrau Meghan im Sommer erwarten, den Kreislauf von "Schmerz und Leiden" beim Aufwachsen durchbrechen. Das habe er selbst erlebt, ebenso wie seine Eltern. Der Umzug in die USA sei nicht geplant gewesen. "Aber manchmal muss man Entscheidungen treffen und seine Familie an die erste Stelle setzen und seine geistige Gesundheit an die erste Stelle setzen", sagte Harry.

Prinz Charles: Kein Kommentar

Nach kritischen Äußerungen und Vorwürfen wie jenem, Charles habe das eigene Leiden auf seine Kinder übertragen, geriet Prinz Harry erneut ins Kreuzfeuer des britischen Boulevards. "Just How Low Can Harry Go?" (deutsch: "Wie tief kann Harry nur sinken?"), titelte etwa die Daily Mail am Freitag.

Wie Charles den neurlichen medialen Aufschrei findet, ist unklar. Die Daily Mail-Journalistin Rebecca English schrieb auf Twitter, er habe bei seinem Besuch eines Unternehmens, das medizinische Ausrüstung herstellt, die Frage eines anwesenden BBC-Reporters nach den Kommentaren seines Sohnes unbeantwortet gelassen. Eine eindeutige Reaktion - Fragen zur aktuellen Familiensituation sind also weiterhin unerwünscht. Seit dem Begräbnis von Charles' Vater Prinz Philip Mitte April, an dem Harry aus den USA eingeflogen kam, hatte es immer wieder Spekulationen um eine mögliche Aussöhnung der Familie gegeben.