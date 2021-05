Der britsche Thronfolger Prinz Charles soll schon lange vorhaben, das Königshaus personell zu verkleinern. In den vergangenen Jahren hat die Firma - so nennen sich die Royals intern - ohnehin gleich drei "Mitarbeiter" verloren: Harry und Meghan leben mit Sohnemann Archie in den USA, Prinz Andrew ist zudem in den Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein verwickelt. Seine royalen Aufgaben gab er deshalb 2019 vorerst auf. Wenn Charles eines Tages den Thron besteigt, könnte damit nicht Schluss sein. Charles soll eine weitere Verkleinerung des Kreises der ranghohen Mitglieder der Königsfamilie planen.

Schlanke, moderne Monarchie

Der Autor und langjährige Freund des kürzlich verstorbenen Prinz Philip Gyles Brandreth stellte in einem Interview nun die Vermutung auf, dass die geplante Verkleinerung der königlichen Familie schlussendlich dazu führen könnte, dass nur noch fünf "vollwertig arbeitende" Mitglieder übrig bleiben. Gegenüber dem britischen Journalisten Jeremy Vine skizzierte Brandreth, wie die abgespeckte Monarchie seiner Meinung nach aussehen könnte. Neben Prinz Charles - der dann König sein wird - seiner Frau Camilla, Sohn Prinz William und Herzogin Kate sieht er Prinz Edward künftig an der Spitze der Royals.