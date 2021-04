Queen Elizabeth soll nach Prinz Philips Tod "anmutig verblassen"

Wie britische Medien in den vergangenen Tagen berichteten, soll Charles, der in den Wochen vor Philips Tod mit ihm im Krankenhaus über die Zukunft des britischen Königshauses gesprochen haben soll, künftig verstärkt königliche Pflichten übernehmen, bevor er eines Tages selbst König wird. Tatsächlich soll Thronfolger Charles schon lange vorhaben, das Königshaus personell zu verkleinern. In den vergangenen Jahren hat die Firma - so nennen sich die Royals intern - gleich drei "Mitarbeiter" verloren: Harry und Meghan leben mit Sohnemann Archie in den USA, Prinz Andrew ist zudem in den Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein verwickelt. Seine royalen Aufgaben gab er deshalb 2019 vorerst auf.

Ein Rücktritt der Queen gilt jedenfalls als unwahrscheinlich, auch wenn die Königin ihren Halt und ihre Stütze verloren hat, wie sie Philip einst nannte. Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein: An einem Samstag im Jahr 1939 sahen sich Elizabeth, damals mit zarten 13 Jahren schon Thronfolgerin, und der große Blonde aus dem verarmten griechischen Königshaus zum ersten Mal.