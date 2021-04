An Seite der Queen: Charles übernimmt offiziell Prinz Philips Rolle

Königin Elizabeth II. wird während der Staatseröffnung des Parlaments ihren Sohn Prinz Charles an ihrer Seite haben, wie britische Medien berichten. Nach dem Tod seines Vaters, Prinz Philip, der am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorben ist, werde Charles bei der Zeremonie am 11. Mai offiziell die Rolle des Prinzgemahls übernehmen, berichtet unter anderem die britische Sun.

Charles tritt in Philips Fußstapfen

Whitehall-Beamte sollen gebeten worden sein, den 72-jährigen Prince of Wales nach dem Tod von Prinz Philip als offiziellen "consort" [Anm. Begleiter"] seiner Mutter zu bestimmen. Traditionell werden Ehegatten regierender Könige oder Königinnen in Großbritannien "consort" genannt. So wird auch Herzogin Kate nach der Krönung von Prinz William den Titel "Queen Consort" tragen - im Gegensatz zum Beispiel zu Letizia, der Ehefrau von König Felipe, die offiziell den Titel "Königin von Spanien" trägt.

Dies sei Teil der für hochrangige Royals angeordneten Strategie, die Arbeitsbelastung der 95-jährigen Monarchin zu reduzieren. Charles, der in den Wochen vor Philips Tod mit seinem Vater im Krankenhaus über die Zukunft des britischen Königshauses gesprochen haben soll, wird künftig eine größere Menge wichtiger königlicher Pflichten übernehmen, bevor er eines Tages selbst König wird.