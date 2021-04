Wie Prinz Philip den künftigen König William prägte

Als ihr Vater George VI. am 6. Februar 1952 starb, wurde Queen Elizabeth im Alter von 25 Jahren Königin. Die Krönung fand erst im Jahr darauf - am 2. Juni 1953 - in der Londoner Westminster Abbey statt und wurde auch im Fernsehen gezeigt. 2012 beging Elizabeth ihr diamantenes Thronjubiläum - als erst zweite britische Monarchin nach Königin Victoria.

Seit fast 70 Jahren sitzt die Queen nun also schon auf dem Thron. Ihren Enkel Prinz William, der nach Charles auf Platz zwei der Thronfolge steht, bereitet sie aber längst auf seine künftige Rolle als König vor. Prinz Philip soll dabei aber einst ebenfalls eine besondere Rolle gespielt haben. "Philip war entscheidend, William zu beraten", gab Royal-Experte und Autor der Biografie "Battle of Brothers" Robert Lacey gegenüber dem People-Magazin an. "Es war Philips Idee, Mittagessen zwischen William und seiner Großmutter zu arrangieren. Als die Zeit für die Königin gekommen war, über die Geschäfte zu sprechen, ging er. Weil er nicht der Meinung war, dass die konstitutionelle Seite des Jobs der Königin etwas war, in das er sich einmischen wollte", so Lacey.