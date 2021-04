Einige Elemente, die der Herzog von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich wegen seines Titels genannt wurde, lange vor seinem Tod geplant hatte, konnten aber bestehen bleiben. So handelte es sich bei dem Leichenwagen, der den Trauermarsch anführte, um einen von Philip selbst gestalteten Landrover. Außerdem veranlasste Philip vor seinem Tod, dass ein Fotograf am Eingang der St.-Georgs-Kapelle, in der der Trauergottesdienst stattfand, von der Öffentlichkeit unbemerkt Fotos machen konnte.

Diskrete Position in Anlehnung an Prinz Philips Hobby

Am Treppenaufgang, wo der Sarg von Prinz Philip in die Kapelle gebracht wurde, konnte der 80-jährige Fotograf Arthur Edwards die Emotionen der Familie einfangen, ohne diese zu stören. Über sein Erlebnis schrieb der Fotograf in der britischen Zeitung The Sun: "Der Herzog, der seine bewegte Trauerfeier selbst geplant hatte, hatte dafür gesorgt, dass ich mich als Fotograf in einer falschen Säule oben auf der Treppe zur St.-Georgs-Kapelle versteckte."

Seine Fotos schoss er durch ein Loch in Form eines Briefkasten-Schlitzes - ganz so, wie Prinz Philip einst stundenlang in Sandringham Vögel beobachte. "Vom ungewöhnlichsten Standpunkt meiner 44 Jahre, in denen ich die Royals fotografiert habe, war ich nah genug dran, um zu erkennen, dass Prinz Charles - der Mann, den ich seit mehr als der Hälfte seines Lebens kenne - gebrochen aussah."