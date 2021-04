Foto des jungen Prinz Philip könnte Gerücht widerlegen, dass Harry nicht Charles Sohn ist

Prinz Harry, der letztes Jahr von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten ist, um mit seiner Frau Meghan und Sohn Archie Harrison ein unabhängiges Leben in den USA zu beginnen, ist anlässlich der Beerdigung seines Großvaters vor wenigen Tagen nach Großbritannien zurückgekehrt.

Während die Queen am Dienstag bereits wieder ihren ersten offiziellen Termin nach dem Tod ihres Mannes absolvierte, verlebt Prinz Harry in der alten Heimat recht einsame Tage. Seit er am Sonntag zum ersten Mal seit einem Jahr aus den USA eingereist ist, muss er gemäß der aktuellen Corona-Regeln zunächst eine Quarantäne absitzen, bevor er am Samstag auf die gesamte Familie treffen wird.