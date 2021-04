Beerdigung von Prinz Philip: Trauergäste sind auf dem Weg

Aufgrund der Corona-Vorschriften dürfen nur 30 Gäste an der Trauerfeier für den am 9. April verstorbenen Prinz Philip teilnehmen. Dabei handelt es sich um enge Verwandte des Herzogs von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich nach seinem offiziellen Titel genannt wird. Von seinem neuen Wohnsitz in Kalifornien ist auch Enkel Prinz Harry angereist.

Familie trauert im engsten Kreis