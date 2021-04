Kein Versöhnungsgespräch: Queen vermied Konfrontation mit Prinz Harry

Prinz Harry soll zwar überlegt haben, seinen Aufenthalt in Großbritannien zu verlängern, Medienberichten zufolge am Ende aber bereits vor dem 95. Geburtstag seiner Großmutter Queen Elizabeth nach Kalifornien zurück geflogen sein, nachdem er am Samstag dem Begräbnis von Prinz Philip beigewohnt hatte.

Queen soll Harry ausgewichen sein

Während seines Aufenthalts in seiner alten Heimat soll Harry ein Gespräch mit seinem Vater Charles geführt haben. Zu einer Aussprache mit der Queen sei es nach dem explosiven Interview der Sussexes mit Oprah Winfrey aber nicht gekommen.

Die Royal-Expertin Ingrid Seward behauptet gegenüber der Times, dass die Queen ein klärendes persönliches Gespräch mit ihrem Enkel gescheut habe. Die Monarchin würde Konfrontationen hassen, so die Adelskennerin. "Ihre Kinder finden es schwer, die Queen dazu zu bringen, über etwas anderes als Hunde oder Pferde zu sprechen", heißt es über die Königin, die Anfang April ihren Ehemann Prinz Philip verloren hat, der im Alter von 99 Jahren verstorben war.