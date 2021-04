Prinz Harry: "Zutiefst persönlicher" Brief an Vater Charles

Nachdem er Prinz Charles beschuldigt hatte, sich geweigert zu haben, seine Anrufe anzunehmen, soll Harry den Entschluss gefasst haben, einen schriftlichen Annäherungsversuch zu wagen.

Palastinterne Quellen behaupten, dass der 36-Jährige sich dazu gezwungen gefühlt habe, seinen Vater schriftlich zu kontaktieren, weil ihre Kommunikation "vollständig zusammengebrochen" sei, nachdem ihre Beziehung "den Tiefpunkt erreicht" habe - berichtet unter anderem die britische Zeitung Express.

Demnach soll Prinz Harry seinem Vater einen "zutiefst persönlichen" Brief geschrieben haben, in dem er versprach, "die Institution zu respektieren", bevor er zur Beerdigung des Herzogs von Edinburgh nach Großbritannien zurückflog. In seinem emotionalen Schreiben soll Harry, der seit vergangenem Jahr zusammen mit seiner Ehefrau Meghan und ihrem gemeinsamen Sohn Archie in Kalifornien lebt, seine Gründe für seinen Rücktritt noch einmal beschrieben haben.