Lippenleser analysieren Harrys & Williams Gespräch auf Prinz Philips Trauerfeier

Für Aufsehen sorgt die Teilnahme von Enkel Prinz Harry: Es ist sein erster Besuch in Großbritannien, seitdem er und seine Ehefrau Herzogin Meghan ihre royalen Pflichten aufgegeben haben und mit Söhnchen Archie in die USA gezogen sind. Meghan ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und deshalb nicht angereist. In einem Interview hatte das Paar Anfang März schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben.