Körpersprache-Expertin analysiert Familie auf Prinz Philips Trauerfeier

An allen Orten des Königreichs hielten sie zu einer Schweigeminute inne. Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemanns der britischen Königin Elizabeth II. wurde während einer Trauerfeier in die königliche Gruft hinabgelassen.

Queen Elizabeth musste alleine sitzen

Die Trauerfeier bot viele intime und berührende Momente. Der wohl bewegendste: Die Queen musste in der St.Georgs-Kapelle, in der der Gottesdienst stattfand, alleine sitzen. Sehr gefasst und mit gesenktem Haupt, offensichtlich Lied- und Redetexte verfolgend, saß sie in der ersten Reihe. Die Corona-Regeln machten es notwendig, dass die Monarchin Abstand zu ihrer Familie hielt.