Penny Brabourne: Die Frau, die Prinz Philips engste Vertraute war

Die Gräfin war zudem eine regelmäßige Besucherin auf der Wood Farm, einem Cottage am Rande des königlichen Anwesens Sandringham in Norfolk, wo Philip einen Großteil seiner Zeit verbrachte, nachdem er sich im August 2017 aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte.

Tatsächlich sei Penny Brabour so eng mit der Königin und Philip verbunden, dass die Mitarbeiter des Palastes sie angeblich "und auch" nannten, weil keine Gästeliste ohne sie als vollständig angesehen wurde. Als ihre Tochter Leonora im Alter von fünf Jahren an Leberkrebs im Jahr 1991 starb, sollen die Königin und ihr Mann eine wichtige Stütze für sie gewesen sein.

2018, im Alter von 97 Jahren, wurde Prinz Philip Taufpate von Ingo Mountbatten Hooper - dem ältesten Sohn von Alexandra Hooper, die eine Tochter von Penny Brabourne und Lord Romsey ist. Damals ließ sich Prinz Philips eigens mit einem Helikopter einfliegen, um an der Taufe in der Romsey Abbey in Hampshire teilzunehmen.

Neben seiner Frau, Königin Elizabeth, galt Penny Brabourne als engste Vertrauten des Prinzgemahls. Dass sie trotz der Beschränkung auf dreißig Personen zu Prinz Philips Beerdigung eingeladen wurde, zeige laut Daily Mail, wie nah sie Philip bis zu dessen Tod geblieben ist.