Fronten weiter verhärtet: Kein gemeinsamer Auftritt von William und Harry bei Beerdigung

Wer auf ein inszeniertes Wiedersehen der beiden Brüder Prinz William und Prinz Harry bei Prinz Philips Begräbnis am Samstag, dem 17. April, gehofft hat, wird enttäuscht: Wie der Palast nun bestätigt, werden William und Harry bei der Beerdigung ihres Großvaters nicht Seite an Seite gehen.

William und Harry: Kein gemeinsamer Einzug in St. George's Chapel

Als Puffer zwischen den entfremdeten Brüdern fungiert Peter Philips: Der Sohn von Prinzessin Anne wird beim Einzug in die St. George's Chapel in Windsor zwischen William und Harry gehen, heißt es in einer Erklärung des Buckingham Palastes. Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln werden die beiden Söhne von Prinz Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana während der achtminütigen Prozession damit vier Meter voneinander entfernt sein.

"Die Vereinbarungen wurden getroffen und entsprechen den Wünschen Ihrer Majestät", erklärt ein Sprecher des Palastes. "Die Vorkehrungen werden getroffen, um den Wünschen des Herzogs zu entsprechen, und Ihre Majestät trifft die endgültige Entscheidung."