Melania Trump erntet Shitstorm nach Tweet zu Prinz Philips Tod

Die ehemalige First Lady sorgt mal wieder mit einem Fettnäpfchen auf Twitter für Gesprächsstoff. Die Ehefrau von Donald Trump ehrte in einem Tweet den am Freitag verstorbenen Prinz Philip. Dabei brachte ihr ein Detail jedoch jede Menge Spott und Hohn ein.

Melania Trumps Tweet sorgt für Kritik

"Präsident Trump und ich sprechen Ihrer Majestät der Königin, der königlichen Familie und den Menschen in Großbritannien unser tiefstes Beileid aus, während die Welt um den Verlust von Prinz Philip trauert", schrieb die 50-Jährige in einem Tweet.

Soweit, so unverfänglich. Was genau also ist es, das Melania Trumps Follower zum Sticheln anregt? Zahlreiche Twitter-Nutzer fragen sich, ob die Ex-First Lady denn vergessen habe, dass ihr Ehenann nicht mehr amtierender Präsident ist.

"Sie meinen wohl den ehemaligen Präsidenten", richtet ein User Melania Trump aus. "Präsident von was, einem Golfplatz?", witzelt ein anderer, während eine Dame dem früheren Model mitteilt: "Das ist nett von Ihnen, es anzuerkennen, aber bitte bezeichnen Sie Ihren Ehemann in der Gegenwart nicht als 'Präsident', es wäre viel besser gewesen, 'mein Ehemann und ich' zu sagen."