Cambridges gedenken Prinz Philip, Harry veröffentlicht eigenes Statement

Prinz Harry (36) ist Medienberichten zufolge nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip in Großbritannien eingetroffen. Er soll am kommenden Samstag (17. April) an der Trauerfeier in Windsor teilnehmen. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Nach den Medienberichten aus der Nacht auf Montag ist Prinz Harry bereits am Sonntagnachmittag am Londoner Flughafen Heathrow angekommen. Seine Frau Herzogin Meghan (39) ist nicht mitgereist. Der Schwangeren sei von ihrem Arzt von der Reise abgeraten worden, hatte ein Sprecher des Palasts mitgeteilt.

Prinz William: Rührende Worte über Prinz Philip

Nachdem die Cambridges - wie auch der Buckingham Palast - am Freitag in einem offiziellen Statement Philips Tod bekannt gegeben hatten, folgt nun ein persönlicheres Statement auf Instagram, in dem William und Kate vom Prinzgemahl Abschied nehmen.

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge veröffentlichten auf dem offiziellen Instatram-Account des Kensington-Palastes ein Foto, welches Williams Großvater zusammen mit Williams und Kates ältesten Sohn George auf seinem geliebten Wagen auf Schloss Sandringham in Norfolk zeigt. Das bisher ungesehene, private Bild wurde von Herzogin Kate aufgenommen.

Ein einem dazugehörigen Statement zollt William seinem Opa mit persönlichen Worten Tribut.

"Das Jahrhundert meines Großvaters war vom Dienst bestimmt - für sein Land und sein Commonwealth, für seine Frau und Königin und für unsere Familie", beginnt der Thronfolger.