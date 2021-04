Schwiegertochter Sophie von Wessex über Prinz Philips letzte Stunden

Wie es Queen Elizabeth im Augenblick geht, ist unklar. Charles Anson, ehemaliger Pressesprecher der Königin, erzählte gegenüber dem People-Magazin, dass die 94-jährge Königin nach Jahren gesundheitlicher Probleme auf Philips Tod vorbereitet gewesen sei. Sie hätte mehrmals "über diesen Moment nachgedacht", und "geplant, so ruhig und gelassen wie möglich zu bleiben", so Anson, der glaubt, dass ihr dies nun auch gelinge. "In den Jahren, die ich bei ihr verbracht habe, blieb sie ruhig, egal was war. Aber dies ist für jeden Menschen ein sehr kathartischer Moment."

Mit Spannung erwartet wird Prinz Harrys Rückkehr nach Großbritannien. Der Duke of Sussex wird ohne seiner Frau Meghan am Begräbnis seines Opas teilnehmen. Diese erwartet derzeit ihr zweites Kind. Ihr Arzt soll ihr von einer Reise nach England abgeraten haben. Medienberichten zufolge soll Prinz Harry bereits in seiner Heimat eingetroffen sein.