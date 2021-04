Wer nach Prinz Philips Tod "Duke of Edinburgh" wird

Prinz Philip war am Freitag in der Früh zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag auf Schloss Windsor gestorben. Im November hatten Königin Elizabeth II. und er ihren 73. Hochzeitstag begangen. Das vergangene Jahr hatte das Paar wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen auf Schloss Windsor verbracht.

Prinz Edward neuer Duke of Edinburg?

Am Wochenende empfing die Queen Mitglieder der Königsfamilie auf Schloss Windsor zu Kondolenzbesuchen. Sichtlich bewegt sprach ihre Schwiegertochter Gräfin Sophie am Samstag über die Reaktion der Königin auf den Tod ihres Mannes. "Die Queen war beeindruckend", sagte die 56-Jährige mit Tränen in den Augen zu Reportern, als sie und ihr Mann, Prinz Edward, Schloss Windsor wieder verließen.