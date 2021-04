Letzte Ruhe: Welche Art von Begräbnis sich Prinz Philip wünschte

Als Gemahlin der Königin habe Prinz Philip zwar Anspruch auf eine staatliche Beerdigung. Berichten zufolge wird jedoch angenommen, dass der zurückhaltende Prinzgemahl darum gebeten haben könnte, keine vollständige staatliche Beerdigung zu erhalten. Es wird vermutet, dass Philip eine militärische Beerdigung beantragt haben könnte, mit einem privaten Gottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor und einer Beerdigung in Frogmore Gardens, so die britische Sun weiter.

Das letzte Staatsbegräbnis für ein Mitglied der königlichen Familie fand 1952 nach dem Tod von König George VI statt. Der Vater von Königin Elizabeth wurde damals in der St. George's Chapel beigesetzt.