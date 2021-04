Ein königlicher Humorist: Prinz Philip stirbt mit 99 Jahren

Philip hatte ab Mitte Februar rund einen Monat in verschiedenen Kliniken verbringen müssen. Er wurde dabei erfolgreich am Herzen operiert. Der genaue Grund für die ursprüngliche Einweisung des Herzogs von Edinburgh, wie Philip in Großbritannien genannt wird, ist nicht bekannt. Er habe eine Infektion gehabt, hieß es lediglich. Mit dem Coronavirus hatte das aber nichts zu tun. Prinz Philip und die Queen haben bereits mindestens eine Impfung erhalten.

Prinz Philip: Ein königlicher Humorist

"Nichts als eine verdammte Amöbe" sei er bei Hofe, klagte Prinz Philip einmal. Für seine Aussprüche – oft derb, trocken, ironisch, peinlich und politisch inkorrekt – war er bekannt. Der "Herr der Fettnäpfchen" ist nicht mehr. Er galt als einer der größten Charmeure des europäischen Hochadels.

Bei den Briten war Philip gerade wegen seines ganz eigenen Sinns für Humor beliebt. Schon zur Geburt seines Sohnes Charles im Jahr 1948 fiel ihm nichts Charmanteres ein als: "Der sieht ja aus wie ein Plumpudding." Einen Buben, der Astronaut werden wollte, brachte er zum Weinen, als er erklärte, dazu müsse er erst abspecken. Britische Studenten in China warnte er: "Wenn ihr noch länger hier bleibt, bekommt ihr auch Schlitzaugen." Den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl nannte er einmal "Reichskanzler". Zu einer Gruppe Bauchtänzerinnen, die bei einer Veranstaltung in einer Schule in Wales zu Gast waren, sagte er: "Ich dachte, orientalische Frauen sitzen den ganzen Tag nur rum, rauchen Wasserpfeife und essen Süßigkeiten."