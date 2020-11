Nicht die erste Wahl: Diesen Mann liebte Queen Elizabeth vor Prinz Philip

Am 20. November 1947 traute sich Queen Elisabeth II. mit Prinz Philip von Griechenland und Dänemark. Mittlerweile blicken die beiden auf eine langjährige Ehe zurück und feiern heute ihren 73. Hochzeitstag.

Schon mit 13 Jahren verliebte sich Elizabeth in den attraktiven Kadetten, mit dem sie weitläufig verwandt ist. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, sagte die Queen. Sie schrieben sich zunächst Briefe. Der griechische Prinz aus dänisch-deutschem Adel, der kaum Vermögen besaß, war keineswegs die erste Wahl ihrer Eltern. Doch Lilibet, so wurde sie damals gerufen, ließ nicht locker - schließlich gaben sich die beiden in der Westminster Abbey in London das Jawort.

Elizabeth und ihre beste Freundin hatten denselben Schwarm

Doch was vielleicht nicht alle wissen: Prinz Philip war nicht die erste Liebe der britischen Monarchin. Bevor sie an ihren Cousin dritten Grades ihr Herz verschenkte, soll Elizabeth schon einmal verliebt gewesen sein. Doch ausgerechnet ihre beste Freundin Alathea Fitzalan Howard hatte auf denselben Mann ein Auge geworfen.

In ihren in Tagebuchform verfassten und am 8. Oktober 2020 posthum veröffentlichten Memoiren "The Windsor Diaries: A childhood with the Princesses" schreibt diese über ihre damalige Schwärmerei.