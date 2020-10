Autorin behauptet: Prinz Philip vor Hochzeit mit Queen Elizabeth "voller Zweifel"

Nach seiner Hochzeit, die ihm die Titel Herzog von Edinburgh, Earl of Merioneth und Baron Greenwich sowie die Anrede "Königliche Hoheit" einbrachte, endete für den energiegeladenen Mann seine Marinelaufbahn - eher als er es wollte. Er führte seitdem ein Leben im Schatten des Thrones ohne Einflussmöglichkeit auf die Staatsgeschäfte seiner Gemahlin.

Seine Karriere in der Marine musste er seiner Frau zuliebe an den Nagel hängen. Inzwischen ist er der dienstälteste Prinzgemahl der britischen Geschichte. Insider behaupten, sie sei Königin und er habe zu Hause die Hosen an. Berühmt-berüchtigt ist Philip für seine derben Witze - er gilt als König des Fauxpas. So bezeichnete er etwa den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl als "Reichskanzler".