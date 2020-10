"Kein Talent": Prinz Philip gab Diana einst "Eheberatung"

Prinzessin Diana hat sich seinerzeit in herzlichen Worten bei ihrem Schwiegervater für dessen Bemühungen um die Rettung ihrer Ehe mit Prinz Charles bedankt. Das ging aus einem Briefwechsel zwischen Prinz Philip und Diana hervor, den die Geschworenen im Jahr 2007 in London bei der gerichtlichen Untersuchung des Todes der Prinzessin im August 1997 vorgelegt bekamen.

"Kein Talent" zum Eheberater

In ihren Briefen sprach Diana den Ehemann der Queen als "Liebster Pa" an. "Ich war ganz besonders ergriffen von Deinem jüngsten Brief, der mir - wenn ich es nicht schon gewusst hätte - bestätigte, dass du dir wirklich Sorgen machst", schrieb die Prinzessin. "Du bist zu bescheiden, was deine Fähigkeiten als Eheberater betrifft. Dein jüngster Brief zeugt von großem Verständnis und Takt und ich hoffe, deinen Rat in den nächsten Monaten beherzigen zu können."

Diana reagierte damit auf das Angebot von Prinz Philip, ihr jederzeit mit Rat zur Seite zu stehen. Zugleich hatte er geschrieben: "Ich gebe jederzeit zu, dass ich kein Talent als Eheberater habe."