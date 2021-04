Tod von Prinz Philip: William und Charles nehmen Abschied, Sussexes schweigen

Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot. Er starb im Alter von 99 Jahren in Windsor, wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte. Erst vor wenigen Wochen war er nach erfolgreicher Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nun ist er "friedlich entschlafen", wie es in der Mitteilung im Namen der "zutiefst betrübten" Queen hieß. Im Juni hätte Philip seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Royal Family trauert um Prinz Philip

"Mit tiefer Trauer verkündet Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes, seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen Philip, Herzog von Edinburgh. Seine Königliche Hoheit ist heute Morgen friedlich in Windsor Castle verstorben", hieß es in einem veröffentlichten Statement.

Auch Prinz William und Herzogin Kate haben in den sozialen Medien von Duke of Edinburgh Abschied genommen. "Die königliche Familie betrauert gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt ihren Verlust", heißt es auf der Instagram-Seite der Sussexes, wie auch schon im Statement der Queen. Weitere Verlautbarungen werden zu gegebener Zeit folgen, teilt auch der Kensington Palast zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Prinzgemahls mit.

Philips ältester Sohn, Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla, veröffentlichten dasselbe Statement auf ihrem Instagram-Account. Prinz Harry und seine Eherfrau Meghan, die seit vergangenem Jahr in den USA leben und sich von ihrem offiziellen Instagram-Account schon vor einiger Zeit verabschiedet haben, haben sich bisher noch nicht offiziell zum Tod von Prinz Philip geäußert.